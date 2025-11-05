Tempo di lettura: 2 minuti “La qualità dell’aria nella provincia di Caserta è da anni tra le più critiche in Campania. I dati certificati da ARPAC e ISPRA raccontano una realtà che conosciamo bene: livelli elevati di PM10 e un’incidenza preoccupante di patologie legate all’inquinamento atmosferico. Non è un caso: siamo nel cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi, un territorio dove gli studi epidemiologici hanno documentato un aumento significativo delle malattie oncologiche rispetto alla media nazionale”. Così Marco Villano, candidato alle prossime elezioni regionali, che annuncia una delle sue prime battaglie: la realizzazione di un polo oncologico di eccellenza presso l’ex complesso della Maddalena di Aversa, da anni inutilizzato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Villano (Pd): “La salute non può aspettare. La Maddalena diventi un polo oncologico di eccellenza