villa locatelli libera dal radon in primavera

Una grande camera a gas, nel cuore di Lecco. Lo è Villa Locatelli, sede di rappresentanza della Provincia di Lecco, che si affaccia sul piazzale della stazione ferroviaria. Nelle sue stanze si accumulano eccessive concentrazioni di radon, un gas radioattivo naturale molto pesante, estremamente pericoloso per la salute umana se inalato in quantità significative, perché sprigiona uranio e radio. Viene rilasciato dal sottosuolo. Quando si concentra all’interno di luoghi confinati è la seconda causa di tumori ai polmoni. Per bonificare Villa Locatelli, che per precauzione è chiusa dallo scorso gennaio con uffici e dipendenti trasferiti altrove, occorrono quasi 100mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

