Viktoria Peroni scomparsa da Montalcino vicino a Siena gli occhiali della 20enne trovati vicino casa

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 20 anni, Viktoria Peroni, è scomparsa da Montalcino, in provincia di Siena: di lei sono stati trovati solo gli occhiali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

