Viktoria Peroni scomparsa da Montalcino vicino a Siena gli occhiali della 20enne trovati vicino casa
Una ragazza di 20 anni, Viktoria Peroni, è scomparsa da Montalcino, in provincia di Siena: di lei sono stati trovati solo gli occhiali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Montalcino è alla ricerca di Viktoria Peroni, una giovane ragazza di 20 anni, studentessa e residente nel Comune di Montalcino. La ragazza si è allontana da casa senza cellulare; Viktoria Peroni è alta 170 cm, indossa pantaloni grigi, zainetto beige, gi - facebook.com Vai su Facebook
SCOMPARSA A MONTALCINO: RICERCHE IN CORSO PER LA GIOVANE VIKTORIA PERONI - X Vai su X
Siena, scomparsa a Montalcino la 20enne Viktoria Peroni: ricerche in corso - "Alta un metro e settanta, pantaloni grigi e zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio, sneakers nere con suola bianca. Segnala tg24.sky.it
Viktoria Peroni, senza esito le ricerche della 20enne russa scomparsa a Montalcino - Notte di ricerche senza esito a Montalcino (Siena) per Viktoria Peroni, 20 anni, di origini russe e residente nel comune toscano, che si sarebbe allontanata volontariamente da casa ieri intorno all’or ... Da blitzquotidiano.it
Scomparsa a Montalcino la 20enne Viktoria Peroni, ricerche in corso: si è allontanata da casa senza cellulare - Viktoria Peroni, 20enne di Montalcino, è scomparsa martedì 4 novembre. Segnala fanpage.it