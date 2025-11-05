Viktoria Peroni scompare nel bosco a Montalcino dopo la lite con i genitori | l’ultimo avvistamento
Quando è scomparsa la 20enne Viktoria Peroni e le prime telefonate agli amici. Erano da poco passate le 14:00 di martedì 4 novembre quando Viktoria Peroni, 20enne di origini russe residente a Montalcino (Siena), ha lasciato la sua abitazione senza cellulare con uno zainetto beige e un giubbotto nero con cappuccio. I suoi occhiali sono stati ritrovati vicino al cancello della casa, e da allora non ne hanno più avuto notizia. L’ultima a vederla è stata la sorella prima che si addentrasse nel bosco. Appena è sparita, i genitori hanno lanciato l’allarme: la Prefettura di Siena ha attivato la macchina delle ricerche che nelle ore seguenti ha assunto dimensioni immense. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
