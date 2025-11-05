Montalcino, la ventenne era scomparsa da oltre 24 ore: la segnalazione. È stata ritrovata intorno alle 20:00 di mercoledì 5 novembre Viktoria Peroni, la 20enne di origini russe scomparsa da ieri a Montalcino (Siena) e per cui si sono attivate intense ricerche. Secondo quanto si apprende la giovane è stata ritrovata in una zona boschiva. Sono in corso gli accertamenti medici per capirne le condizioni di salute. La svolta dopo un avvistamento a Poggio della Civitella. Gli occhiali ritrovati vicino a casa e il silenzio. L’unica traccia di lei dopo la scomparsa, intorno alle 14:00 del 4 novembre, erano gli occhiali, perduti nei pressi della sua abitazione nel centro storico di Montalcino, vicino Siena. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Viktoria Peroni ritrovata in una zona boschiva dopo un avvistamento: come sta