Vignola rinnova i vertici dei consorzi | Lenzarini e Cavani alla guida nel segno della continuità
Nel segno della continuità, della coesione e della valorizzazione del sistema frutta di Vignola, i consorzi del territorio rinnovano i propri vertici. Dopo la scomparsa, nel mese di settembre, di Andrea Bernardi, storico presidente di entrambi i consorzi vignolesi, sono stati nominati i nuovi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BETTY B Festival prosegue verso l'ultima tappa, quella di Vignola! Dal programma segnaliamo in particolare la presentazione del convegno sull’infanzia “CAPIRE PER CONOSCERLI” Tutti i dettagli e il programma completo su https://www.bettybfestival.it/ - facebook.com Vai su Facebook
Vignola rinnova i vertici dei consorzi: Lenzarini e Cavani alla guida nel segno della continuità - Dopo la scomparsa di Andrea Bernardi, la guida passa a Pier Giorgio Lenzarini, nominato nuovo presidente del Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP, e Stefano Cavani, che guiderà il Consorz ... Secondo modenatoday.it
Lenzarini e Cavani alla guida dei consorzi di Vignola - (askanews) – Nuovi vertici per i consorzi di Vignola dopo la scomparsa, nel mese di settembre, di Andrea Bernardi, storico presidente di entrambi i consorzi vignolesi. Si legge su msn.com