Vignola rinnova i vertici dei consorzi | Lenzarini e Cavani alla guida nel segno della continuità

Modenatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel segno della continuità, della coesione e della valorizzazione del sistema frutta di Vignola, i consorzi del territorio rinnovano i propri vertici. Dopo la scomparsa, nel mese di settembre, di Andrea Bernardi, storico presidente di entrambi i consorzi vignolesi, sono stati nominati i nuovi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

vignola rinnova vertici consorziVignola rinnova i vertici dei consorzi: Lenzarini e Cavani alla guida nel segno della continuità - Dopo la scomparsa di Andrea Bernardi, la guida passa a Pier Giorgio Lenzarini, nominato nuovo presidente del Consorzio di Tutela della Ciliegia di Vignola IGP, e Stefano Cavani, che guiderà il Consorz ... Secondo modenatoday.it

vignola rinnova vertici consorziLenzarini e Cavani alla guida dei consorzi di Vignola - (askanews) – Nuovi vertici per i consorzi di Vignola dopo la scomparsa, nel mese di settembre, di Andrea Bernardi, storico presidente di entrambi i consorzi vignolesi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vignola Rinnova Vertici Consorzi