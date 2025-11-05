Viene bocciato dopo la morte del papà la mamma del 16enne fa ricorso al Tar e lo vince | Da considerare il lutto

Un ragazzo di 16 anni è stato bocciato a Treviso dopo la morte del papà, avvenuta a dicembre dello scorso anno. L'adolescente aveva avuto 3 debiti a fine anno e a settembre non era riuscito a recuperare soltanto una delle materie insufficienti. Il voto basso in chimica analitica gli era costato la bocciatura. La mamma del giovane ha vinto due ricorsi al Tar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

