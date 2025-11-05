I numeri sono stabili ma il problema resta. La violenza contro medici e infermieri nelle corsie d’ospedale e nei Pronto Soccorso non arretra. Lo descriviamo nel grafico qui accanto. Nei primi dieci mesi dell’anno sono già due le aggressioni fisiche a operatori sanitari, con botte e danneggiamenti alle strutture. Negli hub dell’emergenza l’azienda sanitaria ha messo in campo dal 2023 misure ad hoc per potenziare i dispositivi di sicurezza: dall’ampliamento della rete di videosorveglianza esterna e interna, alla presenza di vigilantes, a sistemi di protezione nel front office dei triage. Ora il piano si allarga anche alle strutture più periferiche: in particolare i Serd e le postazioni di guardia medica, le più esposte nella trincea dell’emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vie di fuga e luci: piano anti-violenze. Sicurezza, l’ospedale corre ai ripari. Ma le aggressioni non si fermano