VIDEO | Sgombero dei latinos a Cinecittà negli appartamenti trovati oro e gioielli rubati

Romatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz e sgombero a Cinecittà per 8 dei 16 appartamenti occupati dai latinos, in via Eudo Giulioli, ai civici 12 e 22. Gli altri 8 verranno liberati in un secondo momento. In uno degli appartamenti sono stati ritrovati dei monili in oro, oggetto di furto. Complessivamente, all'interno dei due. 🔗 Leggi su Romatoday.it

