VIDEO | Omicidio Stefano Cena le immagini del brutale pestaggio
I carabinieri della compagnia di Monterotondo, sotto la direzione e il coordinamento dalla procura di Tivoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Tivoli, su richiesta del pm, nei confronti di due 19enni e un 24enne italiani, gravemente. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio ucciso dopo un pestaggio: tre ragazzi indagati per omicidio - C'è una prima svolta nelle indagini sulla morte di Stefano Cena, detto ‘Luigi’, il giostraio di 65 anni vittima di un brutale pestaggio da parte di un branco. Si legge su romatoday.it