Video l’Eredità 4 novembre 2025 | Gianluca campione

L’Eredità di martedì 4 novembre 2025. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Video l’Eredità 4 novembre 2025: Gianluca campione

Scopri altri approfondimenti

Giovedì 6 novembre alle ore 18:30, la Libreria Canova di Treviso ospita Serena Perozzo per la presentazione del suo romanzo “L’eredità del silenzio” (Piazza Editore), in dialogo con Silvano Piazza. Un racconto che intreccia due epoche lontane, unendo il M - facebook.com Vai su Facebook

4 Novembre, Lorenzo Fontana al Sacrario militare di Redipuglia rende omaggio ai Caduti - Il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha partecipato oggi alla cerimonia della resa degli onori ai caduti al Sacrario militare di Redipuglia (Go) in occasione delle celebrazioni de ... Scrive ilgiornale.it

4 Novembre, Montecitorio illuminato con il tricolore per la Festa delle Forze Armate - In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate Palazzo Montecitorio, sede della camera dei Deputati, viene illuminato con il tricolore, con lui bianche rosse e verdi ... Riporta ilgiornale.it

4 Novembre, alla Spezia la cerimonia per le forze armate e l'unità nazionale - Era il 4 novembre 1918 quando dopo la firma dell'armistizio a Villa Giusti si sentiva la fine della prima guerra mondiale per l'Italia e la possibilità di entrare nel territorio di Trento e Trieste. Segnala rainews.it