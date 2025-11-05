VIDEO | Auto in fiamme sulla Flaminia intervento di vigili del fuoco e polizia locale
Nella serata di oggi, 5 novembre, un’autovettura Fiat ha preso fuoco autonomamente lungo la strada Flaminia, all’altezza del bivio per Santa Lucia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
