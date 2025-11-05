Il 4 novembre 2025 sarà per sempre una giornata indimenticabile per David Beckham che è stato proclamato Cavaliere d’Inghilterra da Re Carlo III. Il calciatore ha ricevuto l’importantissima carica direttamente dal sovrano, alla presenza dell’orgogliosa moglie Victoria e dei suoi genitori. I due vip dal calibro internazionale hanno mostrato, ancora una volta, tutta la loro innata eleganza, sfoggiando dei look impeccabili per un’occasione così importante come può essere quello di venir ricevuti dal sovrano d’Inghilterra. Entrambi gli outfit erano chic e firmati dalla stessa Victoria Beckham ma quello della cantante aveva anche un’allure seducente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Victoria Beckham seducente per Re Carlo, David nominato Cavaliere davanti alla famiglia