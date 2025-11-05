Victoria Beckham cambia appellativo dopo che David è diventato Cavaliere | non è più Posh Spice

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se David Beckham da oggi può fregiarsi del titolo onorifico di 'Cavaliere' e quindi di 'Sir', anche sua moglie Victoria ha ora un nuovo appellativo ben più pregiato del suo vecchio 'Posh Spice'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

