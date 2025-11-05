Victoria Beckham cambia appellativo dopo che David è diventato Cavaliere | non è più Posh Spice

Se David Beckham da oggi può fregiarsi del titolo onorifico di 'Cavaliere' e quindi di 'Sir', anche sua moglie Victoria ha ora un nuovo appellativo ben più pregiato del suo vecchio 'Posh Spice'. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le parole piene di amore e orgoglio di Victoria Beckham https://www.today.it/gossip/vip/david-beckham-sir-reazione-victoria-video.htm - facebook.com Vai su Facebook

Sir David Beckham è stato nominato Cavaliere durante una cerimonia al Castello di Windsor. Accanto a lui Lady Victoria Beckham, in un elegante completo navy. #DavidBeckham #VictoriaBeckham #Windsor #lapresse #RoyalFam - X Vai su X

