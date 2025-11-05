' Vicolo cieco' | film in prima nazionale in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne
Il 25 novembre 2025, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Cinema Grand'Italia di Traversetolo ospita la prima nazionale di "Vicolo Cieco", scritto da Maria Montalto e diretto da Antonio Todaro. Girato interamente a Traversetolo e Montechiarugolo, il film è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
