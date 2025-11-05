Vico nel Lazio lo beccano con la droga e scappa per le vie del paese

5 nov 2025

Operazione antidroga di successo da parte dei Carabinieri della Stazione di Vico nel Lazio: un uomo di 49 anni, già noto alle Forze dell'Ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto. L'azione si inserisce nell'ambito dei serrati servizi di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

