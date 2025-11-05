Taiwan emerge dal Mar Cinese Meridionale come un miracolo geografico, un’isola dove ventitré milioni di abitanti hanno saputo creare una società unica che fonde armoniosamente tradizione e modernità. Dalla capitale Taipei, con i suoi grattacieli scintillanti che si riflettono nelle acque del fiume Tamsui, alle remote tribù aborigene che custodiscono rituali antichi nelle montagne centrali, quest’isola di 36.000 chilometri quadrati offre un’esperienza di viaggio che sfida ogni aspettativa. Il Taipei 101, per anni il grattacielo più alto del mondo, svetta come un bambù di acciaio e vetro nel cuore della metropoli, mentre a pochi chilometri di distanza il Tempio di Longshan brucia incenso da oltre duecento anni, avvolto in una nebbia sacra che sembra sospendere il tempo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Viaggio alla scoperta di Taiwan