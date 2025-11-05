Viaggiare su un filo d’olio | ecco il progetto che unisce carcere e Valle dei Templi attraverso l’agricoltura sociale
Dopo il successo della prima edizione, torna “Viaggiare su un filo d’olio”: il progetto di agricoltura sociale che coinvolge la casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e il frantoio Val Paradiso di Naro. Un’iniziativa che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
