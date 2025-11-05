Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora complica la situazione sulla statale Pontina per la perdita di carico da un mezzo pesante avvenuta nelle prime ore del pomeriggio Sono in corso le operazioni di pulizia si transita su carreggiata ridotta traffico è congestionato tra Viale dell'Oceano Pacifico e via di Pratica in direzione Latina ripercussioni di traffico anche sul raccordo anulare con code a partire dallo svincolo per La Roma Fiumicino sempre sulla Pontina ma in direzione Roma code per traffico tra Tor de' Cenci il raccordo restiamo nel quadrante sud della capitale per chi viaggia verso il litorale sulla Cristoforo Colombo con via di Mezzocammino e via di Acilia sulla via del mare file tra il raccordo e Vitinia in entrambi i casi ricordiamo verso Ostia infine ci spostiamo nel viterbese sulla strada provinciale Mina a seguito di un incidente ancora chiuso il tratto stradale In entrambe le direzioni tra il bivio per Canepino e lo svincolo per San Martino al Cimino deviazioni sul posto per la viabilità lo passiamo al trasporto ferroviario circolazione ancora sospesa sulla roma-pisa tra Santa Severa Civitavecchia per un guasto tecnico alla linea elettrica è ancora in corso l'intervento dei tecnici treni alta velocità Intercity e regionali hanno subito variazioni limitazioni di percorso e cancellazioni sono attive corse con bus sostitutivi in chiusura una notizia sul trasporto pubblico i lavori sul nuovo ponte di via Giulio Rocco per consentire gli interventi a cura di Astral spa per l'intera giornata di sabato 8 novembre sulla ferrovia regionale Metromare la circolazione Sara limitata tra le stazioni di Vitinia Porta San Paolo dove saranno attivi bus sostitutivi il servizio Sara regolare tra le stazioni di Vitinia è Cristoforo Colombo mente la metro B e B1 resterà chiusa e saranno attivate due linee bus sostitutive mb1 tra Laurentina e Rebibbia emp2 tra piazza Bologna e viale Jonio maggiori dettagli su infomobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

