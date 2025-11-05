Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento la statale Pontina ancora disagi per la perdita di carico da un mezzo pesante avvenuta nelle prime ore del pomeriggio Sono in corso le operazioni di pulizia e il traffico è congestionato tra i raccordi via di Pratica in direzione Latina verso Roma invece code per traffico tra Tor de' Cenci il raccordo restiamo nel quadrante sud della capitale per chi viaggia verso il litorale sulla Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Acilia sulla via del mare file tra il raccordo è Vitinia in entrambi i casi ricordiamo verso Ostia ancora complicata la situazione sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna lunghe code per traffico tra le uscite bisana e Pontina poi rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina in interna traffico rallentato tra Cassia Veientana e Salaria poi file tra nome Tiburtina e tra Laurentina e Pontina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code per traffico intenso tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione Eur Verso il raccordo invece rallentamenti tra via Isacco Newton e Parco de' Medici andiamo sulla diramazione Roma nord risolto l'incidente avvenuto in precedenza al Km 9 e 500 che aveva coinvolto un'auto e un camion rallentamenti residui In entrambe le direzioni in prossimità dell'uscita di Castelnuovo di Porto infine ci spostiamo nel viterbese sulla strada provinciale Cimina a seguito di un incidente sta chiuso il tratto stradale In entrambe le direzioni tra il bivio per Canepino e lo svincolo per San Martino al Cimino deviazioni sul posto per le conseguenti ripercussioni di traffico da Francesco lo jacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

