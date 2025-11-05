Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora complicata la situazione sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna risolto l'incidente avvenuto in precedenza ma permangono rallentamenti tra Tor Bella Monaca il bivio per la A24 Roma Teramo poi lunghe code per traffico tra le uscite pisane Pontina in carreggiata interna traffico rallentato tra Cassia e Salaria poi file tra Nomentana e La Rustica e code a tratti tra Ardeatine Pontina a siamo a autostrade sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro in senso opposto invece fine tra Tor Cervara il raccordo in uscita traffico intenso sulla Roma Fiumicino si sta in coda tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur Verso il raccordo invece code a tratti tra via Isacco Newton e Parco dei Medici sulla diramazione Roma Nord un incidente avvenuto al Km 9 e 500 che ha coinvolto un'auto e un camion è causa dei rallentamenti In entrambe le direzioni in prossimità dell'uscita di Castelnuovo di Porto ora un aggiornamento sulla statale Pontina ancora disagi per la perdita di carico da un mezzo pesante avvenuta nelle prime ore del pomeriggio Sono in corso le operazioni di pulizia il traffico è congestionato raccordo e Castel di Decima in direzione Latina verso Roma invece code per traffico tra Tor de' Cenci e il raccordo restiamo nel quadrante sud della capitale per chi viaggia verso il litorale sulla stoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare si rallenta tra il raccordo è Vitinia in entrambi i casi ricordiamo verso Ostia infine ci spostiamo nel viterbese sulla strada provinciale Cimina a seguito di un incidente tratto chiuso in entrambe le direzioni tra il bivio per Canepino e lo svincolo per San Martino al Cimino deviazioni sul posto per le ripercussioni di traffico da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

