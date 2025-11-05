Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento la statale Pontina ancora disagi per la perdita di carico da un mezzo pesante avvenuto nelle prime ore del pomeriggio Sono in corso le operazioni di pulizia e il traffico è congestionato tra il raccordo Castel di Decima in direzione Latina verso Roma invece code per traffico tra Tor de' Cenci e raccordo restiamo nel quadrante sud della capitale per chi viaggia verso il litorale sulla Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare si rallenta tra il raccordo e bitinia in entrambi i casi ricordiamo in direzione Ostia si intensifica il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per incidente tra Tor Bella Monaca il bivio per la A24 Roma Teramo poi incolonnamenti per traffico tra le uscite pisane Pontina e tra Ardeatine Tuscolana in carreggiata traffico rallentato tra case Salaria poi code a tratti tra Bufalotta e Appia diamo uno sguardo alle autostrade sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio il bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino si sta in coda tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur ora il traffico sulle consolari sulla Cassia coda all'altezza di Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Flaminia file tra via Tuscia il raccordo anulare in uscita sulla Salaria rallentamenti tra via dei Prati Fiscali e l'aeroporto dell'Urbe in direzione raccordo sulla Casilina Si procede a rilento tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni infine il trasporto ferroviario circolazione ancora sospesa sulla Roma Pisa tra Santa Severa e Civitavecchia per un guasto tecnico alla linea elettrica in corso l'intervento dei tecnici i treni alta velocità Intercity e regionali hanno subito variazioni limitazioni di percorso e cancellazioni sono attive corse con bus tu TV la Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

