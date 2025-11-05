Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla statale Pontina ancora disagi per la perdita di carico da un mezzo pesante e incolonnamenti tra il raccordo e Castel di Decima in direzione Latina verso Roma invece si rallenta traffico tra Spinaceto e il raccordo restiamo nel quadrante sud della capitale per chi viaggia verso il litorale sulla Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare si allenta tra il raccordo e Vitinia in entrambi i casi ricordiamo in direzione Ostia si intensifica il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Trionfale Salaria poi code a tratti tra Nomentana e Prenestina e file tra Casilina e Appia in esterna incolonnamenti tra le uscite Roma Fiumicino e Appia poi code a tratti tra Anagnina e Prenestina diamo uno sguardo a autostrade sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del raccordo anulare e in senso opposto code all'altezza di Portonaccio sulla Fiumicino si rallenta tra via della Magliana via del Cappellaccio verso l'Eur ora il traffico sulle consolari sulla Cassia coda all'altezza di Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Flaminia tra via Tuscia il raccordo anulare in uscita sulla Salaria rallentamenti tra via dei Prati Fiscali e l'aeroporto dell'Urbe in direzione raccordo sulla Casilina Si procede a rilento tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni infine il trasporto ferroviario circolazione ancora sospesa sulla Roma pietà tra Santa Severa Civitavecchia per un guasto tecnico alla linea elettrica in corso l'intervento dei tecnici i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire variazioni limitazioni di percorso o cancellazioni sono attive corse con bus sostitutivi la Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 17:25