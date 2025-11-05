Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 16 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla statale Pontina ancora disagi per la perdita di carico da un mezzo pesante e incolonnamenti tra il raccordo e Castel di Decima in direzione Latina restiamo nel quadrante sud della capitale per chi viaggia verso il litorale sulla Cristoforo Colombo code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede sulla via del mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia in entrambi i casi ricordiamo in direzione Ostia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti per traffico tra le uscite case Salaria poi code a tratti tra Nomentana e Prenestina e file tra diramazione Roma sud e Appia in esterna si sta in coda tra le uscite Roma Fiumicino e via del mare poi code a tratti trapuntine Tuscolana diamo uno sguardo alle autostrade sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra la tangenziale est e Togliatti in direzione del raccordo anulare sulla Roma Fiumicino code tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur è in senso opposto allenamenti tra Parco de' Medici il raccordo in uscita ora il traffico sulle consolari sulla Cassia coda all'altezza di Tomba di Nerone nei due sensi di marcia sulla Flaminia file tra via Tuscia il raccordo anulare in uscita sulla Salaria rallentamenti tra via dei Prati Fiscali è l'aeroporto dell'Urbe in direzione raccordo sulla Casilina Si procede a rilento tra Borghesiana e finocchio verso San Cesario infine il trasporto ferroviario circolazione ancora sospesa sulla Roma Pisa tra Santa Severa Civitavecchia per un guasto tecnico alla linea elettrica in corso l'intervento dei tecnici i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire variazioni limitazioni di percorso o cancellazioni sono attive corse con bus sostitutivi da Francesca Lo Iacono et al infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

