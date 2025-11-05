Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Pontina incolonnamenti tra il raccordo e Castel di Decima in direzione Latina a causa della perdita di carico da un mezzo pesante ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallenta traffico tra le uscite Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra Tiburtina e Casilina interna segnaliamo code a tratti trapuntine Tuscolana andiamo sulla A1 Roma Napoli segnala un incidente che al momento non crea disagi alla circolazione si tratta di un tamponamento tra un'auto e un camion avvenuto al km 592 e 500 tra Colleferro e Valmontone in direzione della capitale prestare attenzione alla guida diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia code da Tomba di Nerone a raccordo anulare in uscita sulla Flaminia file tra via Tuscia e via dei due Verso il raccordo anulare sulla Salaria rallentamenti all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe In entrambe le direzioni sulla Casilina Si procede a rilento tra Borghesiana e finocchio verso San Cesareo infine trasporto ferroviario circolazione ancora sospesa sulla Roma Pisa tra Santa Severa e Civitavecchia per un guasto tecnico alla linea elettrica in corso l'intervento dei tecnici i treni alta velocità a Intercity e regionali possono subire variazioni limitazioni di percorso cancellazioni sono TV bus sostitutivi da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione non è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 15:25