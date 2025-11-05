Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in internal code per incidente tra le uscite Casilina Tuscolana code sulla diramazione Roma Sud a partire da Tor Vergata fino al Raccordo Anulare verso quest'ultimo verso Roma abbiamo code e rallentamenti sulla Flaminia dalla raccordo a Corso di Francia code a tratti nei due sensi di marcia sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone e sulla Casilina per Tor Bella Monaca e Borghesiana per quanto riguarda il trasporto ferroviario circolazione ancora sospesa sulla Roma Pisa tra Santa Severa e Civitavecchia per un inconveniente tecnico alla linea elettrica i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire variazioni limitazioni di percorso o cancellazioni ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 13:25

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Viabilità | #Roma Dalle 11:37 del #3novembre 2025, per la messa in sicurezza dell' area circostante la Torre dei Conti CHIUSE Via Cavour da Via degli Annibaldi; Via dei Fori Imperiali; Salita del Grillo da Largo Magnanapoli https://buff.ly/yLFBXpR - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Aurelia dove un incidente ... Come scrive romadailynews.it

Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Riporta tecnoandroid.it

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Si legge su ansa.it