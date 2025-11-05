Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in interna code per incidente tra le uscite Casilina e Tuscolana cose sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est in entrata code sulla diramazione Roma sud da Tor Vergata al raccordo verso quest'ultimo verso Roma abbiamo code sulla Flaminia dalla raccordo a Corso di Francia code a tratti nei due sensi di marcia sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Casilina tra torbellamonaca e Borghesiana Infine per il trasporto ferroviario circolazione ancora sospesa sulla Roma Pisa tra Santa Severa e Civitavecchia per un inconveniente tecnico alla linea elettrica i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire variazioni limitazioni di percorso o cancellazioni ed è tutto da Astral infomobilità e Federico Ascani al prossimo aggiornamento servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 12:25

Argomenti simili trattati di recente

#Viabilità | #Roma Dalle 11:37 del #3novembre 2025, per la messa in sicurezza dell' area circostante la Torre dei Conti CHIUSE Via Cavour da Via degli Annibaldi; Via dei Fori Imperiali; Salita del Grillo da Largo Magnanapoli https://buff.ly/yLFBXpR - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in ... Come scrive romadailynews.it

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- ansa.it scrive

Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Si legge su tecnoandroid.it