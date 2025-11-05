Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla raccordo anulare in interna code per incidente tra le uscite Casilina e Tuscolana e code per traffico intenso tra Cassia bis e Salaria è in esterna tra Appia e A24 code a tratti sul Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est in entrata a Roma code sulla diramazione Roma sud della Uno da Tor Vergata alla Raccordo Anulare verso quest'ultimo è verso Roma abbiamo sulla Flaminia dalla raccordo Corso di Francia sulla Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe sulla Colombo da via di Acilia via di Malafede Infine per il trasporto ferroviario circolazione sospesa ancora sulla Roma Pisa tra Santa Severa e Civitavecchia per un inconveniente tecnico alla linea elettrica i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire variazioni limitazioni di percorso cancellazioni ed è tutto Grazie per l'attenzione e un saluto da Federico Ascani da infomobilità al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 11:25

Approfondisci con queste news

#Viabilità | #Roma Dalle 11:37 del #3novembre 2025, per la messa in sicurezza dell' area circostante la Torre dei Conti CHIUSE Via Cavour da Via degli Annibaldi; Via dei Fori Imperiali; Salita del Grillo da Largo Magnanapoli https://buff.ly/yLFBXpR - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26719 - X Vai su X

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Aurelia dove un incidente ... Scrive romadailynews.it

Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Riporta tecnoandroid.it

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Riporta ansa.it