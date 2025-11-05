Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità una saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio riapertura sulla A1 Firenze Roma code tra diramazione Roma nord Guidonia Montecelio verso la 24 sulla 91 Roma Fiumicino code a tratti dall' ANSA del Tevere alla Colombo verso il centro sul Raccordo Anulare in interna code tra Cassia bis Salaria e tra diramazione Roma nord e ha 24 e più avanti ancora con te tra diramazione Roma sud e Appia in esterna rallentamenti tra Roma Fiumicino e Pontina tra Appia e A24 pure a tratti su tutto il tratto urbano di Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma abbiamo code poi sulla Flaminia dalla raccordo a Corso Francia sulla Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe infine code sulla Colombo da via di Acilia in via di Malafede sempre verso Roma ed è tutto Grazie per l'attenzione Un saluto da Federico Ascani è Astral infomobilità e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 10:25

