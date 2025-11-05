Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 09 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla A1 firenze-roma coda e tra diramazione Roma nord Guidonia Montecelio verso la 24 e nella tratta Roma Napoli lavori e code tra il bivio per la 24 Roma Teramo il bivio per la diramazione Roma Sud verso Napoli andiamo a Roma sul Raccordo Anulare interna code tra Cassia bis e Salaria tra diramazione Roma nord e a 24 è ancora tra diramazione Roma sud e Appia in esterna sempre per traffico intenso code tra Aurelia e tra Appia 24 sulla 91 Roma Fiumicino code a tratti da Ponte galeria-la Colombo verso Roma centro code a tratti sul tratto Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale est in entrata verso Roma abbiamo code sulla Pontina da Spinaceto alla raccordo sulla Flaminia dalla raccolta Corso Francia sulla Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe infine code sulla piazzetta Ciampino i tutto bene ed è tutto Grazie per l'attenzione da Federico Ascani ad Astral infomobilità Un saluto dal prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 09:40

