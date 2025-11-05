Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di apertura aggiornamento sul Raccordo Anulare interna code altezza galleria Appia in esterna code altezza 24 e più avanti altezza Roma Fiumicino code a tratti sul tratto Urbano della A24 dal raccordo anulare alla tangenziale est in entrata verso il centro sempre in entrata verso la capitale abbiamo code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano è più a nord code sull'Aurelia altezza a Massimina anche sulla famiglia code altezza Malborghetto e si rallenta sulla Cassia bis a partire da Formello per il trasporto ferroviario circolazione sospesa sulla Roma Pisa tra Santa Severa e Civitavecchia per un inconveniente tecnico la linea elettrica i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire variazioni limitazione di percorso cancellazione ed è tutto Grazie per l'attenzione da Federico Ascani da Astral infomobilità e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-11-2025 ore 07:25

