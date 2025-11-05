Via Ticino cambia volto Il masterplan taglia le torri della discordia
La giunta comunale di Monza ha dato il via libera al Masterplan per la riqualificazione dell’area dismessa di via Ticino, a San Fruttuoso, oggetto negli ultimi anni di forti polemiche. Un intervento che segna una svolta decisiva rispetto alle previsioni del passato, riducendo le volumetrie e dando più spazio al verde pubblico. Solo 3.400 metri quadrati saranno destinati alle abitazioni, meno della metà della superficie che verrà rinaturalizzata, oggi occupata da un capannone e relative pertinenze. Le altezze degli edifici, inizialmente ipotizzate in tre palazzi di 20, 16 e 13 piani, sono state rimodulate: nessun edificio supererà i sei piani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
