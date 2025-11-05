Via Mazzini torna la montagna di immondizia nella strada del centro storico di Viterbo
Ci risiamo. Per chi abita nei dintorni di via Mazzini, la montagna di rifiuti all’incrocio con via della Volta Buio è ormai un’attrazione stabile, una tappa fissa del degrado urbano. Un must, direbbero i più ironici. Sorge puntuale, ai piedi — anzi sopra, visto la quantità di buste — al cestino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
