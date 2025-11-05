Via Gramsci pedone investito
Un pedone è stato investito da uno scooter in via Gramsci. Si tratta di un 74enne, trasportato al Pronto Soccorso di Parma con ferite lievi. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pedone investito da uno scooter in via Gramsci: 74enne al pronto soccorso - X Vai su X
? San Severo: Inaugurazione sede elettorale di Paolo Dell'Erba candidato alla carica di Consigliere Regionale. Giovedì 6 novembre - ore 18:30 - corso Gramsci, 31 #elezioniregionali2025 - facebook.com Vai su Facebook
Pedone investito da uno scooter in via Gramsci: 74enne al pronto soccorso - Un 74enne è stato trasportato al pronto soccorso, comunque con ferite lievi. Riporta gazzettadiparma.it
Pedone investito in via Gramsci ricoverato in Rianimazione - Subito soccorso è stato trasportato nel reparto di rianimazione del Maggiore. Secondo gazzettadiparma.it