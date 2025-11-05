Via Boccioni | Sporcizia buche e degrado

Marciapiedi sconnessi, tombini pericolanti, rifiuti abbandonati e pullman in sosta fissa. È il quadro critico che emerge da via Boccioni, traversa di viale Fermi, nella zona sud di Monza. A sollevare il caso, in Consiglio comunale, è stato il consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo, che da mesi riceve segnalazioni da residenti e imprenditori esasperati. "Ogni paio di mesi – dichiara Longo – cittadini e imprenditori mi contattano, e so che scrivono anche alla giunta e all’amministrazione. Dopo un anno dalla prima segnalazione, nulla è cambiato. Sono persone che meritano rispetto: ci si aspettava almeno un intervento su uno dei tanti problemi indicati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

