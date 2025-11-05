Via Appia commercianti in crisi | Temiamo la beffa di un’opera incompiuta
“Temiamo la beffa di un’opera incompiuta dopo anni di lavoro”, denunciano i commercianti e gli imprenditori di via Appia, importante arteria che collega quattro comuni: Melito, Sant’Antimo, Giugliano e Aversa. Da tempo la zona è interessata da lavori al sistema fognario, di cui l’ente regionale responsabile è l’Eav. Le carreggiate sono ormai ridotte a mulattiere, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
