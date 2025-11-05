Vetralla per la Palestina libera tutti gli ospiti a Palazzo Zelli
Venerdì 7 novembre, alle ore 18, Palazzo Zelli di Vetralla ospita un incontro organizzato dal Comitato pro Palestina Vetralla, arricchito dagli interventi di Cinzia Pettini (Emergency Rome ovest), Yousef Salman (presidente comunità palestinese di Roma e Lazio) e Michela Arricale (Cred). In serata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondisci con queste news
Palestina libera, cortei e bandiere. Manifestanti bloccano la declassata a Prato - Lo segue il coro lanciato da Luca Toscano e company durante il presidio in piazza del Comune, ... Scrive lanazione.it
Palestina libera, cortei e bandiere: manifestanti bloccano la declassata - Prato, 2 ottobre 2025 – Continuano le proteste pro Palestina a Prato dopo il blocco delle navi della Global Sumud Flottilla. Segnala lanazione.it
«Palestina libera», ma nella rissa italiana non si salva nessuno - Qualcuno prova a rianimarlo con un defribillatore. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it