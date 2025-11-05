Vertice USA-Cina a Kuala Lumpur | l’Indo-Pacifico diventa il nuovo cuore della competizione globale

Dopo l'incontro tra Trump e Xi in Corea, Hegseth e Dong Jun si sfidano in Malesia: l'ombra di Taiwan e il controllo dei mari agitano la nuova "guerra fredda marittima" tra Washington e Pechino. Dialogo armato: la diplomazia delle cannoniere Il vertice tra Pete Hegseth e Dong Jun in Malesia se.

