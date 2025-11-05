Vertice USA-Cina a Kuala Lumpur | l’Indo-Pacifico diventa il nuovo cuore della competizione globale

Ilgiornaleditalia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incontro tra Trump e Xi in Corea, Hegseth e Dong Jun si sfidano in Malesia: l’ombra di Taiwan e il controllo dei mari agitano la nuova “guerra fredda marittima” tra Washington e Pechino. Dialogo armato: la diplomazia delle cannoniere Il vertice tra Pete Hegseth e Dong Jun in Malesia se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vertice usa cina a kuala lumpur l8217indo pacifico diventa il nuovo cuore della competizione globale

© Ilgiornaleditalia.it - Vertice USA-Cina a Kuala Lumpur: l’Indo-Pacifico diventa il nuovo cuore della competizione globale

Argomenti simili trattati di recente

vertice usa cina kualaUsa-Cina, accordo sui dazi: nel patto terre rare e Tik Tok. Ora il vertice tra Trump e Xi - Tregua fragile ma reale nella guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina: un accordo preliminare sui dazi riapre il dialogo e prepara il faccia a faccia di giovedì fra Donald Trump e ... ilgazzettino.it scrive

vertice usa cina kualaCina e USA firmano la tregua su dazi, terre rare e fentanyl - A Busan, in Corea del Sud, i leader delle due superpotenze hanno stabilito di fermare, almeno per un anno, la contesa politico- Lo riporta cdt.ch

vertice usa cina kualaUsa-Cina, accordo su terre rare, soia e TikTok. Bessent annuncia l’intesa prima del vertice Trump-Xi - Il segretario al Tesoro Usa Scott Bessent annuncia un’intesa con la Cina su terre rare, soia e TikTok. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vertice Usa Cina Kuala