Ritornare subito a sorridere. Questo è l’unico obiettivo della Roma alla vigilia della sfida con i Rangers, valevole per la quarta giornata della League Phase di Europa League, con fischio d’inizio in programma domani, giovedì 6 novembre, alle ore 21. Ad Ibrox i giallorossi si presenteranno dopo la sconfitta in campionato con il Milan, con la necessità di conquistare tre punti anche per la classifica continentale. Le sconfitte con Lille e Viktoria Plzen, arrivate dopo il successo inaugurale con il Nizza, hanno complicato l’obiettivo qualificazione diretta, con la formazione di Gasperini chiamata a risalire. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Verso Rangers-Roma, squadra in partenza per Glasgow VIDEO

