Verso Parma-Milan brutte notizie per Cuesta | un difensore salterà il match contro i rossoneri I dettagli
Parma-Milan, non arrivano buone notizie per Cuesta: il tecnico dei gialloblù sarà costretto a rinunciare alla presenza di un difensore in vista del match contro i rossoneri di Massimiliano Allegri in programma sabato sera al Tardini: le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Verso Parma-Milan: la designazione arbitrale del match del Tardini. Dirigerà Di Bello ️ - X Vai su X
Allegri può sorridere: Pulisic e Rabiot corrono verso il rientro, l'americano potrebbe esserci già contro il Parma sabato sera. - facebook.com Vai su Facebook
Verso il Milan: Valeri vicino al rientro - Oggi il Parma ha ripreso gli allenamenti a Collecchio in vista della sfida di sabato prossimo al Tar ... Scrive sportparma.com
Parma, problemi verso il Milan: due calciatori infortunati e uno squalificato - Dopo la vittoria sulla Roma, nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà il Parma. Come scrive milannews.it
Parma, due infortunati verso la sfida contro il Milan - 45 il club crociato tramite un report sul proprio sito web, aggiorna così il tema infortunati: In seguito ... Segnala milannews.it