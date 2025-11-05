Verso Lo Zero Assoluto | ecco il nuovo Laboratorio di Scienze e Tecnologie Quantistiche

Inaugurato al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma il Laboratorio di Scienze e Tecnologie Quantistiche, dotato di una nuova strumentazione all’avanguardia per lo studio di fenomeni di grande interesse per le applicazioni emergenti in ambito quantistico.Verso lo Zero Assoluto il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

