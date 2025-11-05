Verso la linea metro Palestro-Aeroporto il documento con le aree inedificabili e a rischio esproprio

Cataniatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 2026 e il 2027 la Ferrovia circumetnea dovrebbe definire l’iter per il “Procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione” di svariate migliaia di particelle catastali dove dovrebbero sorgere i cantieri per la nuova linea metro Palestro-Aeroporto. C'è un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

