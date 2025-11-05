Verso il XX convegno nazionale della Siiv Società italiana di infrastrutture viarie
Lla S.I.I.V. si avvia verso la conclusione di un 2025 ricco di risultati, eventi e soddisfazioni. Come da tradizione, il mese di novembre vedrà riunirsi la comunità S.I.I.V. per l’annuale Assemblea nazionale dei soci, occasione che quest’anno coinciderà con tre giornate dense di appuntamenti importantissimi. L’evento si svolgerà a Napoli, nella ultramoderna cornice del Campus di San Giovanni a Teduccio, grazie al lavoro organizzativo del Presidente Prof. Gianluca Dell’Acqua, che ha saputo costruire un programma ricco e strutturato, capace di toccare tutti i temi strategici dell’associazione. Il 19 novembre, nel pomeriggio, si terrà una conferenza dedicata alla divulgazione dei risultati dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, sviluppati da soci della S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
ATTRAVERSO LA PORTA, INCONTRA FRANCESCO E dopo le giornate del Convegno Giovani verso Assisi 2025, ti presentiamo tutte le nostre iniziative, i corsi e le proposte per giovani e giovani adulti 2025-2026. Assisi ti aspetta, dai un'occhiata e scegli la p - facebook.com Vai su Facebook
Distretti. Verso il XX Congresso nazionale della CARD - Il 13 ottobre, giovedì pomeriggio, inizieranno i lavori del ventesimo Congresso Nazionale della CARD, Confederazione delle Associazioni Regionali dei Distretti. Secondo quotidianosanita.it
Dal 5 al 7 ottobre si è svolto a Napoli il XX° Convegno Nazionale del CoDAU. - Il futuro dell'università italiana si gioca principalmente su tre fattori: l'impatto sulle iscrizioni della decrescita della natalità, la ... Lo riporta iltempo.it
A Napoli XX convegno nazionale del CoDAU - "Da quando sono in Acn, molte aziende chiedono competenze operative agli studenti, ma coloro che studiano necessitano di una formazione continua. Scrive adnkronos.com