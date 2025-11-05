Verso il XX convegno nazionale della Siiv Società italiana di infrastrutture viarie

Lla S.I.I.V. si avvia verso la conclusione di un 2025 ricco di risultati, eventi e soddisfazioni. Come da tradizione, il mese di novembre vedrà riunirsi la comunità S.I.I.V. per l’annuale Assemblea nazionale dei soci, occasione che quest’anno coinciderà con tre giornate dense di appuntamenti importantissimi. L’evento si svolgerà a Napoli, nella ultramoderna cornice del Campus di San Giovanni a Teduccio, grazie al lavoro organizzativo del Presidente Prof. Gianluca Dell’Acqua, che ha saputo costruire un programma ricco e strutturato, capace di toccare tutti i temi strategici dell’associazione. Il 19 novembre, nel pomeriggio, si terrà una conferenza dedicata alla divulgazione dei risultati dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, sviluppati da soci della S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it