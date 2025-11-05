Verso Foggia-Benevento Auteri spera di riavere a disposizione Salvemini

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono le condizioni dell'attaccante Francesco Salvemini a monopolizzare l'attesa in casa giallorossa per la trasferta di Foggia in programma domenica alle 20:30. Il beffardo pareggio contro il Sorrento ha fatto scendere ai minimi storici il morale della truppa di Auteri che spera di poter di nuovo disporre del suo bomber, assente e nemmeno in panchina nell'ultimo turno dopo l'infortunio alla caviglia rimediato a Catania. Le parole del tecnico dopo il match di Coppa Italia a Giugliano ( "Non ha una cosa grave. In tre giorni i miglioramenti sono stati del 70%. Questo 30% che manca lo valuteremo nei prossimi giorni") avevano addirittura fatto sperare in un recupero lampo di Salvemini, poi però non convocato contro il Sorrento.

