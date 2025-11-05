Verreth parla per la prima volta del figlio morto a 14 mesi | Di notte mi sveglio Solo ora sto capendo

Il centrocampista belga del Bari ha spiegato come sta dopo il gravissimo lutto che lo colpì nell'estate scorsa: "Sto facendo di tutto per uscire da questa situazione ma so bene che ci vuole del tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Queste le parole di Matthias Verreth sulla triste vicenda che lo ha colpito questa estate, la perdita del piccolo Elliot: “All’inizio avevo un po' di adrenalina, poi ho iniziato a realizzare quello che è successo qualche mese fa, ha avuto un’influenza sulla mia mente - facebook.com Vai su Facebook

Bari, il dramma di Verreth: "Dalla morte di mio figlio non dormo bene, mi serve tempo" - Il centrocampista belga per la prima volta ha parlato di Elliot Charles, scomparso improvvisamente a 14 mesi a luglio: "Sto provando a reagire, la squadra mi è sempre stata vicina, non mi fanno mai se ... Lo riporta msn.com

Bari, Verreth: “Cerco di trovare la positività ma non è semplice, ho tanti alti e bassi” - 0 il Bari si appresta ad affrontare lo Spezia nel match valido per 12ª giornata di Serie B. Riporta gianlucadimarzio.com