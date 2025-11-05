Vergogna per le condizioni del cimitero comunale
"Il cimitero comunale di Pontedera versa in condizioni che definire vergognose è poco" la denuncia del capogruppo di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli e della consigliera di Fdi, Federica Barabotti, pronti a presentare un’interrogazione per conoscere tempi, modalità e risorse previste per la riqualificazione del cimitero comunale. "Soffitti pericolanti, corridoi transennati, pavimentazioni rotte, infiltrazioni, rifiuti, escrementi di piccioni, lampade rotte sparse sulle tombe. UN livello di abbandono che offende la memoria dei defunti e la dignità dei cittadini". Una situazione che trascina da tanti e troppi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
