Vergari | Ecco i lavori grazie ai finanziamenti per la ricostruzione
Un confronto con la popolazione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori in paese, ma anche per valutare nuove necessità. Il sindaco di Fabrizio Vergari, nella sala riunioni di palazzo Monti, ha convocato un incontro rivolto a tutta la popolazione con l’intento di tracciare un bilancio dell’attività amministrativa degli ultimi mesi e anni. "Attraverso i finanziamenti per la ricostruzione post sisma – spiega Fabrizio Vergari – ma anche attingendo a vari fondi e bandi nazionali, quest’Amministrazione è riuscita a raccogliere finanziamenti a fondo perduto per circa 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Pamela Sue Vergari" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
ALESSANDRIA - I lavori in quella via sono partiti oggi con il restringimento della carreggiata. - facebook.com Vai su Facebook
Vergari: "Ecco i lavori grazie ai finanziamenti per la ricostruzione" - Un confronto con la popolazione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori in paese, ma anche ... msn.com scrive
I finanziamenti grazie al Pnrr. Edilizia popolare, obiettivi centrati: "Tutti i lavori nei tempi fissati" - Il Pnrr mette sul piatto occasioni importanti di finanziamento ma dalla controparte si chiede rapidità di esecuzione e un ritmo dei lavori costante. Da lanazione.it
Vergari, presidente dell’Unione Montana: «Lavori sospesi sulla Valdaso. Perché?» - Si alza la voce, in questi giorni, non solo da parte dei sindaci dei comuni di tutta l’area montana, ma anche di tantissimi ... corriereadriatico.it scrive