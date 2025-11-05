Un confronto con la popolazione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori in paese, ma anche per valutare nuove necessità. Il sindaco di Fabrizio Vergari, nella sala riunioni di palazzo Monti, ha convocato un incontro rivolto a tutta la popolazione con l’intento di tracciare un bilancio dell’attività amministrativa degli ultimi mesi e anni. "Attraverso i finanziamenti per la ricostruzione post sisma – spiega Fabrizio Vergari – ma anche attingendo a vari fondi e bandi nazionali, quest’Amministrazione è riuscita a raccogliere finanziamenti a fondo perduto per circa 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vergari: "Ecco i lavori grazie ai finanziamenti per la ricostruzione"