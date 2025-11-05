Vercellone Juve il club bianconero si affida all’ex Milan | definito il suo ruolo all’interno della società Tutti i dettagli

Vercellone Juve, il club bianconero completa i ranghi: l’ex Milan sarà il Chief Communications Officer, lavorerà a stretto contatto con Riccardo Coli. La rivoluzione dirigenziale della Juventus prosegue anche fuori dal campo. Dopo aver affidato la panchina a Luciano Spalletti e con l’annuncio del nuovo Direttore Sportivo Marco Ottolini imminente, il club bianconero rinforza anche l’area comunicazione. Come riportato dal giornalista Giovanni Albanese, è stato scelto il nuovo Chief Communications Officer (CCO) della società: si tratta di Pier Donato Vercellone. Vercellone Juve: esperienza dal Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vercellone Juve, il club bianconero si affida all’ex Milan: definito il suo ruolo all’interno della società. Tutti i dettagli

Argomenti simili trattati di recente

Pier Donato Vercellone è il nuovo Chief Communications Officer della #Juventus. Al Milan fino alla passata stagione, si tratta di una figura esperta, cui lavorerà a stretto contatto Riccardo Coli, già Head of communication del club bianconero. - X Vai su X

#Varriale: “Classifica deficitaria per la #Juve.” Già, mentre il suo amatissimo #Napoli — quello col miglior allenatore, il miglior presidente e i migliori giocatori del multiverso napulegno — domina in campionato e, dopo appena 4 partite, è ovviamente già qual - facebook.com Vai su Facebook

Juve, nuovo innesto in società: Vercellone sarà il nuovo direttore della comunicazione - Nuovi ingressi in società in casa Juventus: come riportato dal "Corriere dello Sport", nei prossimi giorni sarà ufficiale la nomina di Pier Donato Vercellone ... Come scrive tuttojuve.com

Silverstone, alla Juve l’uomo dei 30 milioni a stagione: chi è e di cosa si occuperà - Nuovo ingresso nell’organigramma bianconero: il dirigente di Glasgow lascerà il Newcastle e prenderà il posto lasciato vuoto da Calvo ... Scrive tuttosport.com

Juventus, nuovo dirigente in arrivo: Peter Silverstone dal Newcastle, chi è e di cosa si occuperà - La Juventus potrebbe presto accogliere una nuova figura all'interno del club: si tratta di Peter Silverstone che ha lavorato negli ultimi anni al Newcastle. Lo riporta msn.com