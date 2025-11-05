Vercellone Juve il club bianconero si affida all’ex Milan | definito il suo ruolo all’interno della società Tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vercellone Juve, il club bianconero completa i ranghi: l’ex Milan sarà il Chief Communications Officer, lavorerà a stretto contatto con Riccardo Coli. La rivoluzione dirigenziale della  Juventus  prosegue anche fuori dal campo. Dopo aver affidato la panchina a  Luciano Spalletti  e con l’annuncio del nuovo Direttore Sportivo Marco Ottolini imminente, il club bianconero rinforza anche l’area comunicazione. Come riportato dal giornalista  Giovanni Albanese, è stato scelto il nuovo  Chief Communications Officer (CCO)  della società: si tratta di  Pier Donato Vercellone. Vercellone Juve: esperienza dal Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vercellone juve il club bianconero si affida all8217ex milan definito il suo ruolo all8217interno della societ224 tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Vercellone Juve, il club bianconero si affida all’ex Milan: definito il suo ruolo all’interno della società. Tutti i dettagli

Argomenti simili trattati di recente

vercellone juve club bianconeroJuve, nuovo innesto in società: Vercellone sarà il nuovo direttore della comunicazione - Nuovi ingressi in società in casa Juventus: come riportato dal "Corriere dello Sport", nei prossimi giorni sarà ufficiale la nomina di Pier Donato Vercellone ... Come scrive tuttojuve.com

Silverstone, alla Juve l’uomo dei 30 milioni a stagione: chi è e di cosa si occuperà - Nuovo ingresso nell’organigramma bianconero: il dirigente di Glasgow lascerà il Newcastle e prenderà il posto lasciato vuoto da Calvo ... Scrive tuttosport.com

Juventus, nuovo dirigente in arrivo: Peter Silverstone dal Newcastle, chi è e di cosa si occuperà - La Juventus potrebbe presto accogliere una nuova figura all'interno del club: si tratta di Peter Silverstone che ha lavorato negli ultimi anni al Newcastle. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vercellone Juve Club Bianconero