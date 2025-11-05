Venus Williams non si arrende | wild card per il WTA di Auckland a 45 anni
Una storia infinita. Venus Williams non vuole fermarsi e ha accettato una wild card per il WTA 250 di Auckland, in programma dal 5 all’11 gennaio 2026. La ‘Venere Nera’ si appresta dunque a giocare almeno un match professionistico per la 33ma stagione consecutiva, dopo aver cominciato la sua leggendaria carriera tennistica nel lontano 1994. La 45enne statunitense, cinque volte vincitrice di Wimbledon, si era rimessa in gioco la scorsa estate nello swing sul cemento americano aggiudicandosi anche una partita (sulla connazionale Payton Stearns a Washington) ma uscendo di scena al primo turno sia a Cincinnati contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro che soprattutto agli US Open strappando però un set alla quotata ceca Karolina Muchova. 🔗 Leggi su Oasport.it
