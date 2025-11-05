Vent' anni di sovranismo Claudio Borghi presenta il suo libro all' Eurhotel
La Lega di Piacenza è lieta di invitare iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati alla presentazione del nuovo libro del senatore Claudio Borghi Aquilini intitolato "Vent'anni di sovranismo - Dall'euro a Trump", edito da Guerini e Associati.Lunedì 10 novembre, alle ore 21 all'Eurhotel di.
